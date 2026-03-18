Back to overview
Minesto’s microgrid-scale tidal energy powerplant begins producing in Faroe Islands

Project & Tenders
March 18, 2026, by Nadja Skopljak

Swedish tidal energy developer Minesto has begun production from its 100 kW microgrid-scale powerplant Dragon 4 to the Faroese grid.

Source: Minesto

This is said to be a preparatory first step of the microgrid project, partly funded by the Swedish Energy Agency and in close collaboration with project partners, including Faroese utility company Sev.

Furthermore, the 1.2 MW Dragon 12 tidal energy kite has been recovered to shore in Vestmanna following a 10-month grid-connected period, with extensive inspections and evaluations of system status to now be conducted.

“Initial conclusions show that the system condition is as expected with signs of wear and tear after withstanding ocean conditions and exceeding set service intervals,” Minesto reported.

According to the Swedish firm, operations will continue throughout spring and summer, primarily to serve the delivery of the microgrid project (ETRIC) and to accommodate study visits from international commercial partners.

OE logo

