Illustration; Source: Perenco
Back to overview
Home Fossil Energy More gas for UK: North Sea wind-powered platform back online after five-year hiatus

More gas for UK: North Sea wind-powered platform back online after five-year hiatus

Exploration & Production
May 25, 2026, by Melisa Cavcic

Perenco UK (PUK), the Anglo-French oil and gas player Perenco, has brought back online a natural gas field in the UK sector of the North Sea, years after the production taps were turned off.

Illustration; Source: Perenco
Illustration; Source: Perenco

Perenco has restarted production from the Davy gas field in the Southern North Sea (SNS) more than five years after the output was shut-in. The field, which was earmarked for decommissioning following several failed restarts in 2021, underwent a comprehensive revival project with production from Davy wells A3 and A5, restarting in late April 2026.

The company explains that the combined production from both is now online and producing into its Bacton terminal at a stable rate of approximately 14 million standard cubic feet per day (scf/d).

The comprehensive work program, which the firm claims clearly demonstrates its ability to safely prolong field life, entailed a significant simplification from the original 1970s design, as well as material equipment upgrades, including the installation of a wind turbine.

Perenco also elaborates that partial decommissioning of nonproductive wells has been achieved with the plugging and abandonment (P&A) of two platform wells and two subsea wells.

Jo White, UK SNS General Manager, commented: “The restart of the Davy gas field after five years offline is an excellent result and showcases how assets consigned for decommissioning can be revived and continue to make a meaningful contribution to the UK’s energy mix.

“Davy is set to continue to produce for several years to come, and to operate reliably and with lower OPEX following the recent work programme. This is another successful collaboration between the highly-skilled Perenco and Petrodec operational and project teams, and I would like to congratulate all those involved in realising this important project.”

The simplified Davy platform is now powered predominantly by wind energy rather than diesel generation, so the operation is continuing with a lower carbon footprint.

This restart comes months after Perenco wrapped up the purchase of various Saturn Banks‘ assets from CalEnergy Resources, covering 50% participating interest in the Blythe and Elgood licenses.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News