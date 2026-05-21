Edda Freya; Source: DeepOcean
DeepOcean picks up subsea and topside removal job for North Sea FPSO

May 21, 2026, by Melisa Cavcic

Norwegian ocean services provider DeepOcean has been hired to support the subsea decommissioning and disconnection of an undisclosed floating production, storage, and offloading (FPSO) vessel in the UK sector of the North Sea.

While announcing the FPSO-field recycling project, DeepOcean explains that its scope of work includes hydrocarbon and chemical injection flushing, isolation and disconnection of subsea trees, manifolds and pipeline infrastructure, disconnection of risers and dynamic umbilical, riser and mooring chain severance and recovery, and FPSO sail-away and tow to shore.

Robin Mawhinney, Executive Vice President for DeepOcean’s EMEA region, commented: “This is a significant project encompassing both subsea and topside scopes that strongly aligns with our extensive experience.

Our innovative approach has been successfully demonstrated across many complex projects and it’s our teamwork and proven capability that will drive a safe, efficient removal of subsea infrastructure, along with the safe towage of the FPSO.”

The Norwegian player elaborates that the project will be managed and executed by its operations in Aberdeen, UK. The company’s UK team is perceived to bring significant decommissioning experience, including work on similar subsea infrastructure and FPSO removal projects on the UK Continental Shelf (UKCS).

Gary Scott, Commercial Director for DeepOcean’s EMEA region, underlined: “Execution will build on the methodologies and proprietary tooling that was pioneered at the disconnection of the Gryphon Alpha FPSO last year, enabling the full scope to be delivered entirely without the use of divers. This is a testimony to the team’s successful delivery of decommission scopes in the region.”

DeepOcean was recently recognized with the ‘Best Safety Improvement Award’ for the Gryphon recycling project, together with TotalEnergies ‘s Gryphon decommissioning team, for achievements that have positively contributed to the health, safety, sustainability, and environmental performance across all of the operator’s UK sites in 2025.

The latest deal comes shortly after DeepOcean won a contract for the installation support of inter-array cables at the TPC offshore wind farm phase 2 (TPC-II) off the coast of Taiwan.

