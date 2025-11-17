MPCC
Back to overview
Home Shipbuilding MPCC orders four energy-efficient boxships

MPCC orders four energy-efficient boxships

Infrastructure
November 17, 2025, by Naida Hakirevic Prevljak

Norwegian container tonnage provider MPC Container Ships (MPCC) has entered into contracts with China’s shipbuilder Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry for the construction of four 4,500 TEU container vessels.

Illustration. Source: Pixabay

As informed, the contract price per vessel is $58 million and the agreement includes options for two additional units at the same price.

The first containership will be delivered in the first half of 2028.

Each vessel will operate under a 10-year time charter, with extension options, for an undisclosed global liner company. The vessel design and commercial structure were optimized collaboratively with the charterer to ensure an optimal fit for its network, operational profile, and long-term sustainability objectives.

The boxships will feature advanced energy-efficient technologies, reducing slot costs by about 50% compared to similar-sized peers. This investment supports MPCC’s ongoing transition to a younger, more efficient, and environmentally compliant fleet, reducing exposure to regulatory and environmental risks, the company said.

The project will be financed through a balanced mix of equity and debt, ensuring financial flexibility and maintaining a prudent capital structure, as per MPCC.

“Our fleet renewal strategy continues to gain momentum with this latest initiative,” Constantin Baack, CEO of MPCC, commented.

“I would like to thank the teams on both sides for the constructive dialogue and the trustful cooperation over the past months, which has been essential in bringing this project to fruition. With today’s announcement, MPCC has secured 10 newbuildings with attached charters this year.”

Last month, MPCC placed another order in China for two eco-friendly 1,600 TEU containerships in combination with eight-year charters.

The two high cube container vessels will be built at Chinese Fujian Mawei Shipyard with deliveries scheduled in the second half of 2027.

This content is available after accepting the cookies.

View on Offshore-energy.

Read more

Related news

List of highlighted news articles