New program fortifies safety readiness across Malaysia’s oil & gas contractor and vendor sphere

November 28, 2025, by Melisa Cavcic

Malaysia’s Velesto Energy has joined forces with the Department of Occupational Safety and Health (DOSH) to bring a new project into play as a structured framework aimed to strengthen safety readiness across the oil and gas industry’s contractor and vendor ecosystem.

The duo has launched the OSH-SURE pilot project, which evolved from Self-OSHWA since 2018, promoting safety standards and contractor readiness. As part of the ceremony, DOSH recognized Velesto’s contribution to the OSHWA self-assessment manual and accredited the Malaysian firm as an OSH‑Coordinator training center.

Megat Zariman Abdul Rahim, President of Velesto, highlighted: “This initiative marks a strategic partnership where government standards meet private sector training capabilities to build national competency in occupational safety.

“With Velesto Academy now recognised as a training centre for OSH-Coordinator, we look forward in building capabilities and supporting DOSH in advancing national safety competencies.”

The ceremony, held at Putrajaya, was attended by Husdin bin Che Amat, Deputy Director General (Health) of DOSH, and senior leadership from both organizations, industry partners, contractors, and vendors.

Velesto claims that the framework will be continuously refined through field insights, industry collaboration, and ongoing engagement with DOSH, forming the foundation for a long-term roadmap that elevates safety readiness at a national level.

This launch comes shortly after the Malaysian player took steps to curb development costs for operators by launching an integrated offshore model with ICON Engineering.

The move is expected to enable the delivery of rig-installed wellhead platforms (RIWHPs) for offshore oil and gas field developments.

