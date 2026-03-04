Illustration; Source: Velesto
Shell tasks Velesto with deepwater ops support in Malaysia

Shell tasks Velesto with deepwater ops support in Malaysia

Project & Tenders
March 4, 2026, by Melisa Cavcic

Sabah Shell Petroleum Company (SSPC), the Malaysian business arm of the UK-headquartered energy giant Shell, has hired Velesto Workover, a subsidiary of Malaysia’s Velesto Energy, to assist during its deepwater activities off the coast of Sabah.

Velesto has secured two contracts with Sabah Shell Petroleum Company to support deepwater operations offshore Sabah.

As a result, the firm will provide comprehensive maintenance services for top tension risers (TTRs) at SSPC’s tension leg platform (TLP).

The scope of work will be delivered in partnership with Velesto’s principal, INVX Asia Pacific (INVX).

Megat Zariman Abdul Rahim, President of Velesto, commented: “We thank SSPC for their continued trust in Velesto.

“This reflects our expertise to support their offshore activities and our consistent focus on safe and efficient operations.”

The multi-year contracts form part of the Malaysia-based player’s continued progress to expand its integrated maintenance and engineering offerings within the upstream energy sector, in collaboration with INVX.

“These projects help support the group’s long-term resilience by diversifying into a broader range of services,” added Velesto’s President.

This comes after the firm picked up a long-term drilling deal for one of its rigs with Petronas Carigali, a subsidiary of Petronas.

