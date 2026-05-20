Nigerian 22-kilometer gas pipeline to be installed by Emirati firm

May 20, 2026, by Nadja Skopljak

Abu Dhabi-headquartered MCS Group has been appointed to support the installation of a subsea pipeline for the FIRST Integrated Gas Supply System (FIGSS) development in Nigeria.

Source: MCS Group

The project’s EPCIC contractor, Marine Platforms Limited (MPL), selected MCS Group for the work on behalf of FIRST Exploration and Petroleum Development Company Limited (FIRST E&P).

The FIGSS development forms part of FIRST E&P’s offshore gas infrastructure program within PML 53 and PML 54 in the Niger Delta region.

MCS Group’s scope includes the installation of a 22-kilometer, 10-inch subsea pipeline using the NOV Tuboscope Zap-Lok mechanical interference fit connection.

According to the Emirati player, the pipeline will be installed using the Modular Pipelay System (MPS+), deployed from MPL’s DP3 construction vessel.

Project management and engineering will be undertaken between the MCS Group’s Cairo office in Egypt and MPL’s office in Lagos, Nigeria.

