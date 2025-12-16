Back to overview
NKT upgrades Swedish cable accessories factory to meet high demand in Europe

December 16, 2025, by Nadja Skopljak

Danish power cable manufacturer and installation firm NKT has enhanced the capacity and technical capabilities of its cable accessories factory in Sweden, by investing in a new test hall and office building and expanding production capacity, a move said to be in response to the high demand for high-voltage power cable accessories in Europe.

Source: NKT

The investment in the construction of a new test hall, additional capacity within the existing production facilities, and a new office building at the high-voltage cable accessories factory in Alingsas has been finalized, with the new facilities fully operational.

NKT said that it already had strong testing facilities in the factory, but the latest expansion introduces highly anticipated capacity and opens new possibilities for testing power cable accessories up to 640 kV.

“Cable accessories are a vital link in the electricity infrastructure, and we are pleased that, following a successful construction phase and a sequenced capacity ramp-up, we have now completed a substantial upgrade of our facilities in Alingsas. As electrification accelerates and the transition to renewable energy continues, market demands are constantly progressing,” said Denis Schuler, Executive Vice President, Head of Accessories at NKT.

“As part of our production process, we carry out a wide range of high-voltage tests. The new facility enables us to expand our internal capabilities and secure capacity for both standard customer requirements and R&D needs.”

Source: NKT

Related Article

In 2024, the company opened a new 11,000 square meter logistics centre in Alingsas. The new warehouse enabled the consolidation of several smaller storage sites, as well as freed up space within the existing manufacturing building, which was repurposed to support the production capacity upgrade of high-voltage DC joints.

The Alingsas factory was established in 1888 as Sieverts Kabelverk and later became part of L. M. Ericsson and ABB. It was operated by ABB as a dedicated accessories factory when it was acquired by NKT in 2017, along with the high-voltage power cable factory in Karlskrona, Sweden.

In Alingsas, NKT produces HV cable accessories for power cable systems with a voltage of up to 550 kV AC and 525 kV DC, including cable joints, terminations and connectors, as well as tools and other accessories. As part of the expansion, the workforce in Alingsas has been increased by approximately 30 employees, bringing the total number of staff at the site to around 320.

