Work underway to replace aging submarine cable between Denmark and Sweden

May 13, 2026, by Nadja Skopljak

Preparation work is underway in Danish waters to replace an outdated submarine cable that connects Denmark and Sweden, passing across Øresund.

Source: Energinet

Swedish and Danish transmission system operators (TSOs) Kraftnät and Energinet own and operate four Øresund links that connect Zealand and southern Sweden via two 400 kV connections and two 132 kV connections. The first 400 kV system, owned by Svenska Kraftnät, was renewed in 2020, with the second, owned by Energinet, close to having exhausted its technical life as the cables were laid 40 years ago.

The System 2 cable connection consists of three 400 kV submarine cables that will be replaced with three new ones, for which work is currently underway. This will take place across the Øresund in a planned cable route that follows the route of the old cables closest to the Swedish coast, while the new cables closest to the Danish coast deviate from the old route.

The new onshore cables between the coast and the nearby high-voltage (HV) substations on the Danish and Swedish sides were laid this spring.

As for the submarine cable, coastal drilling started at the beginning of May east of Hornbæk on the Danish side and on the Swedish site and will continue until June.

Source: Energinet

In July, a number of preparatory activities will be carried out at sea, including surveying and preparation of work areas. Part of the existing cables will be removed and new cables are to be laid and pulled ashore between August and September, first on the Swedish side and then in Denmark.

Final testing will be performed in October, before the new cable system is put into operation.

The rest of the old submarine cables will then be removed in November and December.

