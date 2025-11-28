COSL Innovator rig; Source: COSL
Home Fossil Energy North Sea drilling ops with COSL rig get blessed by the powers that be

North Sea drilling ops with COSL rig get blessed by the powers that be

Exploration & Production
November 28, 2025, by Melisa Cavcic

Norway’s state-owned energy giant Equinor has checked off the list the Norwegian authorities’ green light for drilling activities in the Norwegian sector of the North Sea, which will be conducted with a semi-submersible rig owned by COSL Drilling Europe, an offshore drilling player.

The Norwegian Ocean Industry Authority (Havtil) has granted Equinor consent for exploration drilling in block 35/1 in the North Sea. As a result, the company will be able to spud the well 35/11-32 S, also known as the Byrding C-Barde prospect, in production license 090.

This license is valid from March 9, 1984, up to December 31, 2040. Equinor is the operator of these licenses with a 45% stake, while its partners, Vår Energi and Inpex Idemitsu Norge, hold the remaining 40% and 15% interests.

The drilling of the well will be undertaken with the COSL Innovator drilling rig, which the Norwegian state-owned giant booked in August 2023 for a two-year contract, starting in the second quarter of 2025. This deal comes with extension options for three additional years.

The 2012-built COSL Innovator semi-submersible rig is designed to operate in water depths up to 750 meters. The Byrding C-Barde prospect is situated in a water depth of 373 meters.

