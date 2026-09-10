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Norwegian PSV to continue current charter for additional 100 days

Project & Tenders
September 10, 2026, by Nadja Skopljak

The 2015-built platform supply vessel (PSV) Energy Paradise, owned by Norwegian Golden Energy Offshore Services (GEOS), is set to continue working for Peterson Den Helder as the company has exercised a further well option.

Source: Golden Energy Offshore Services (GEOS)

The newly exercised option will begin immediately in direct continuation of the existing well program that the vessel is currently operating under, expected to be completed around mid-October.

This additional work is anticipated to have a duration of approximately 100 days, representing an estimated contract value of approximately $3.4 million.

The option exercise secures firm employment for the PSV until approximately the end of January or early February 2027. Charterers retain one additional well option, with an estimated potential contract value of approximately $2.5 million.

The firm contracts for Energy Pace, announced in July, and Energy Paradise represent a combined estimated contract value of approximately $10.3 million. If all remaining options under both contracts are exercised, the total estimated contract value for the two vessels would increase to approximately $19.8 million.

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