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€5.6 million contract to keep PSV busy for 319 days or more off UK

Vessels
July 29, 2026, by Nadja Skopljak

Norwegian vessel owner and operator Golden Energy Offshore Services (GEOS) has secured a term contract valued at approximately £4.85 million (over €5.6 million) for one of its platform supply vessels (PSVs) to be deployed on the UK Continental Shelf (UKCS).

Source: Golden Energy Offshore Services (GEOS)

The contract for the PSV Energy Pace was awarded by a first-class international charterer and covers a firm period corresponding to approximately 319 days for nine wells, GEOS said.

The deal also includes eight one-well options, corresponding to approximately 260 additional days.

Including the optional periods, the total potential contract value is in the region of £10 million.

Energy Pace was constructed by the Cosco Guangzhou Shipyard in 2015. It is of Ulstein PX121 design and is 83.4 meters long.

From November 2025 to the end of June 2026, the PSV was on charter with several companies, including Shell UK, Total UK, Pentagon Marine UK, and Peterson Den Helder. It is currently chartered by Three60 AF Decom, until mid-June 2027.

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