Illustration/The 2MWp floating solar system at Banja reservoir in Albania (Courtesy of Ocean Sun)
Ocean Sun inks deal to take its floating solar technology to Asian markets

Project & Tenders
May 19, 2026, by Nadja Skopljak

Norway’s Ocean Sun has signed a non-binding memorandum of understanding (MoU) with ACEN-Silverwolf, a joint venture renewables platform between ACEN Renewables International (ACRI) and Silverwolf Capital, to establish a strategic framework for the deployment of its floating solar technology in Asian markets.

The partners are looking to enter into a binding collaboration framework with a focus on accelerating the development and deployment of utility-scale floating solar installations in freshwater reservoirs and inland water bodies, subject to relevant approvals and finalization of definitive documentation.

Kristian Torvold, CEO of Ocean Sun, said: “This MoU establishes a clear pathway to scale Ocean Sun’s floating solar technology together with a highly experienced renewable energy developer. It supports our capital light licensing strategy in the utility segment and provides a structured route from pilot projects to utility scale deployment, particularly in competitive freshwater environments.”

The deal will see the combination of Ocean Sun’s technology and maritime know-how and ACEN-Silverwolf’s renewable energy and regional project development experience.

“Ocean Sun brings a floating solar technology that has been developed and refined over many years, with a clear focus on robustness and suitability for freshwater installations. For ACEN-Silverwolf, this is an important consideration as we assess technologies that can be deployed at scale across our portfolio, and the MoU provides a structured way to support and deploy Ocean Sun’s technology in that context,” said Kelvin Yuen, Chairman of ACEN-Silverwolf.

