SolarDuck: Advisory board to help integrate floating solar tech within CCS and offshore energy sectors

March 4, 2026, by Nadja Skopljak

Dutch-Norwegian SolarDuck has launched an advisory board to support the integration of its offshore floating solar technology within the carbon capture and storage (CCS) and wider offshore energy sectors.

The board will initially consist of two members, including Neil Kavanagh, formerly Chief Scientist at Australia’s natural gas company Woodside Energy, and Tore Moe, currently Vice President Geomarkets and Senior Energy Advisor Australia at Norwegian Energy Partners (NORWEP).

The board will provide strategic guidance and technical insights to help guide the adaptation of SolarDuck’s offshore floating solar technology to the mentioned applications.

“This Advisory Board marks a significant step forward in our vision to pioneer sustainable energy systems offshore, and more specifically to the exciting opportunity to deliver sustainable, reliable power and communications to subsea assets,” said Koen Burgers, CEO at SolarDuck. “Their deep industry knowledge will be invaluable in completing our journey of adapting and enhancing our offshore-tested technology to meet the specific requirements of those applications.”

Last summer, SolarDuck signed a memorandum of understanding (MoU) with Scottish wave energy company Mocean Energy to develop hybrid offshore renewable systems combining wave and floating solar power. The joint concept focuses on providing clean, reliable energy for power, communications and auxiliary systems to support remote offshore assets.

This came after SolarDuck completed a test campaign at the Maritime Research Institute Netherlands (MARIN), involving 54 interconnected offshore floating solar platforms, with a real-world capacity of approximately 6 MWp.

