Back to overview
Taihan to make and install submarine cables for South Korean solar power plants

Project & Tenders
April 28, 2026, by Nadja Skopljak

South Korean Taihan Cable & Solution has been selected to manufacture, transport and install extra-high-voltage submarine cables for a local solar power generation project.

Source: Taihan

Taihan will supply the 154 kV cables, joints, and all related materials, as well as provide the installation to EPC contractor Topsolar Group for a project in Sinan County, designed to transmit electricity generated by the Bigeum solar power plant and the Dogo floating solar power plant to the Anjwa substation.

The cables will be manufactured at the firm’s Submarine Cable Plant 1 in Dangjin, while its specialized submarine cable installation subsidiary, Taihan Ocean Works, acquired in July 2025, is in charge of the transportation and cable laying. The project marks the first collaboration between the two entities.

“As this project with Topsolar Group marks our first project to be executed in cooperation with our subsidiary, we will devote our full capabilities to ensuring its successful completion. Based on our proven technological expertise and installation capabilities, we will continue to strengthen our position in the global submarine cable market as a total solution provider,” Taihan said.

In addition to the current construction of its second submarine cable plant, which will be capable of producing 640 kV HVDC submarine cables, Taihan revealed it was also reviewing plans to secure an additional cable-laying vessel (CLV).

OE logo

