Port Arthur LNG Phase 2; Source: Sempra
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Petrobras locks in 20-year US supply from Sempra’s LNG project in Lone Star State

Business Developments & Projects
September 18, 2026, by Melisa Cavcic

Brazil’s state-owned energy giant Petrobras has struck a two-decade-long deal with Sempra Infrastructure, a subsidiary of Sempra, for the supply of liquefied natural gas (LNG) from a U.S. project under development in Jefferson County, Texas.

Port Arthur LNG Phase 2; Source: Sempra
Port Arthur LNG; Source: Sempra

Sempra Infrastructure has signed a 20-year sales and purchase agreement (SPA) with Petrobras to supply approximately 0.8 million tonnes per annum (mtpa) of LNG, which will be sourced from the developer’s contracted liquefaction capacity at the Port Arthur LNG Phase 2 project, currently under construction in Jefferson County, Texas.

Justin Bird, CEO of Sempra Infrastructure, commented: “We are pleased to welcome Petrobras as the first South American company in our LNG customer portfolio, marking an important milestone for Sempra Infrastructure’s growing LNG business.

“This long-term agreement establishes a strategic relationship with one of the world’s leading energy companies and underscores the important role Sempra Infrastructure plays in providing reliable and secure U.S. natural gas to a growing list of customers around the world.”  

With two liquefaction trains capable of producing around 13 mtpa of LNG, which will increase the total liquefaction capacity from about 13 mtpa for Phase 1 to up to approximately 26 mtpa, Port Arthur LNG Phase 2 reached a positive final investment decision in September 2025.

Port Arthur LNG Phase 1, which is also currently under construction, is anticipated to achieve commercial operations at or near the end of 2027 and in 2028 for trains 1 and 2, respectively.

On the other hand, Port Arthur LNG Phase 2 is expected to reach commercial operations in 2030 and 2031 for trains 3 and 4, respectively, while future phases are also in the early development stage.

Sempra emphasized: “Beyond its expanded liquefaction capacity, Port Arthur LNG will benefit from strategic access to abundant U.S. natural gas resource basins, robust midstream connectivity and scalable infrastructure.

“As a cornerstone of Sempra Infrastructure’s dual-coast strategy, the Port Arthur LNG facility will play a critical role in expanding access to secure, reliable U.S. natural gas supplies for customers across both Atlantic and Pacific Basin markets.”

Petrobras is actively working on increasing its energy portfolio across multiple geographies, as demonstrated by its recent entry into eight blocks offshore Côte d’Ivoire.

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