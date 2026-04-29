Another LNG gig in Lone Star State lands on Honeywell's plate

April 29, 2026, by Melisa Cavcic

Honeywell, a U.S.-based technology firm, has secured an assignment at a liquefied natural gas (LNG) development in Texas with Lantern LNG Holding Company, a Houston-based LNG development player focused on building innovative nearshore LNG liquefaction facilities on fixed platforms.

Illustration; Courtesy of Offshore Energy

Lantern LNG has confirmed its intention to use Honeywell as the end-to-end LNG technology and automation solutions provider for its planned LNG development off the coast of Texas in Matagorda Bay.  Unlike floating LNG (FLNG) concepts, Lantern utilizes proven fixed platform technology commonly used in offshore oil and gas production.

“By leveraging a modular, platform-based design, we eliminate the need for massive onshore storage tanks, dredging, and complex civil works—resulting in one of the lowest cost LNG projects in the U.S. market,” according to the Houston-based firm.

The developer plans to use the tech company’s full-service LNG technology portfolio, including natural gas pre-treatment, advanced liquefaction, and coil-wound heat exchangers, coupled with its automation and digital solutions.

Honeywell’s end-to-end process technology and digital solutions are perceived to have the ability to enable efficient overall process optimization with single-point accountability and integrate real-time data across assets, personnel, and processes to boost productivity, reduce risk, and drive growth through actionable insights.  

David Chung, CEO of Lantern LNG, commented: “Honeywell’s end-to-end approach gives us certainty on design, execution, and long-term operations, which is critical for both bankability and performance.

“By bringing pretreatment, liquefaction, controls and lifecycle support under one investment-grade provider, we are taking an important step in strengthening project certainty and investor confidence.”

Lantern LNG’s planned nearshore Matagorda Bay facility aims to produce approximately 12 million tons per annum (mtpa) of LNG through three 4-mtpa trains. The company currently expects a final investment decision (FID) for Train 1 in 2029, with commercial operations date (COD) anticipated in late 2031.  

Christina Andersen, President of Gas & LNG at Honeywell, highlighted: “Honeywell is the only technology company with differentiated end-to-end process technologies combined with cutting-edge automation and software capabilities.

“Our comprehensive, modular LNG solutions provide customers with a streamlined approach that covers the entire value chain, helping reduce project risk, complexity and overall capital expense, helping strengthen global energy security.”

This assignment comes shortly after Honeywell’s liquefaction process technology and equipment were booked for NextDecade‘s Rio Grande LNG Train 4 and Train 5 projects in Brownsville, Texas.

