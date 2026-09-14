Plaquemines LNG; Courtesy of Venture Global LNG
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Baker Hughes enlisted to power next wave of Venture Global’s LNG expansion

Project & Tenders
September 14, 2026, by Melisa Cavcic

U.S.-headquartered energy technology giant Baker Hughes and Venture Global, an American producer of liquefied natural gas (LNG) sourced from North American basins, are deepening their partnership as the LNG developer moves forward with the next stage of a major U.S. LNG infrastructure buildout.

Plaquemines LNG; Courtesy of Venture Global LNG
Plaquemines LNG; Courtesy of Venture Global LNG

Baker Hughes has secured a substantial order to supply gas compression systems for the Cloud Connector Pipeline project in Louisiana and a major order for a modular liquefaction solution, including cold boxes to support the Plaquemines LNG facility expansion.

These awards expand the U.S. firm’s long-standing collaboration with Venture Global to advance critical U.S. gas infrastructure, demonstrating the critical role of integrated natural gas infrastructure in expanding LNG supply and enhancing energy security for global markets.

The pipeline deal, which includes 13 gas compression systems driven by Frame 5/2E gas turbines, is said to represent one of the largest deployments for LNG feed gas transportation in the United States, enabling reliable and efficient transportation of feed gas through the Cloud Connector Pipeline to Venture Global’s Plaquemines facility.

The Cloud Connector award is the second order of Frame 5/2E gas turbine-driven centrifugal compressor packages for the U.S. LNG developer’s feed gas pipeline, expanding the fleet to 23 Frame 5/2E-driven gas compression systems for the Plaquemines LNG facility.

The award supports more than 100 million tonnes per annum (mtpa) of existing and planned LNG production capacity. Venture Global’s first three projects, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG, and CP2 LNG, are located in Louisiana along the Gulf of America (U.S. Gulf of Mexico).

The firm is also developing carbon capture and sequestration (CCS) projects at each of its LNG facilities. Recently, the firm confirmed a twofold LNG supply increase in its agreement with Greece’s Atlantic-SEE LNG Trade, a joint venture between AKTOR Group and DEPA Commercial.

Mike Sabel, CEO of Venture Global, commented: “Baker Hughes has been a trusted partner across our LNG developments, both at our LNG facilities and across our pipeline infrastructure.

“As we advance the expansion of Plaquemines LNG, this collaboration not only supports our expansion plans, but also helps ensure we deliver the reliable feed gas transportation necessary to realize our mission of supplying secure LNG to global markets.”

The liquefaction award will see Baker Hughes provide four liquefaction blocks, comprising eight liquefaction modules, to support additional LNG production capacity at the Plaquemines LNG facility. These liquefaction blocks include Chart cold boxes. The liquefaction solution for the Plaquemines expansion follows a similar award for the CP2 project.

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Each liquefaction block is based on two electric-motor-driven, single mixed-refrigerant (SMR) liquefaction modules and associated compression trains featuring Baker Hughes’ advanced centrifugal compressor technology, as well as cold boxes, air coolers, and integrated control systems.

Lorenzo Simonelli, Chairman and CEO of Baker Hughes, remarked: “U.S. natural gas is helping to deliver the energy continuity required for industries, communities, and economies to thrive, grow and innovate.

“Baker Hughes is proud to work alongside our partners at Venture Global as they expand Plaquemines LNG, providing the critical energy infrastructure needed to meet growing global long-term global energy demand.”

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