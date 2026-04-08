Subsea7 and OneSubsea strike long-term collaboration with Petronas in Suriname

April 8, 2026, by Nadja Skopljak

Subsea Integration Alliance (SIA), comprising SLB OneSubsea and Subsea7, and Petronas Suriname E&P, a subsidiary of Malaysia’s state-owned oil & gas firm Petronas, have signed a strategic collaboration agreement for field development projects in Suriname.

The agreement establishes a long-term framework for collaboration across the project lifecycle. The aim is to simplify complex procurement processes, reduce total development costs and enhance delivery certainty through early engagement and integrated execution.

As part of the deal, SIA will provide pre-FEED, FEED and engineering, procurement, construction, installation and commissioning (EPCIC) solutions for multiple projects in Suriname described as prospective. Subsea7 will deliver the subsea umbilical, riser and flowlines (SURF) scope and SLB OneSubsea subsea production systems (SPS).

“We are proud to be working with PETRONAS Suriname through this strategic agreement to establish strong, sustainable foundations in Suriname that will support growth in this emerging frontier basin,” said Craig Broussard, Senior Vice President for Subsea7.

“The agreement builds on our track record of collaborating with our clients to drive value creation through the delivery of optimised development solutions. We are excited to see the positive impact this work will have in the region.”

To remind, it was reported yesterday, April 7, that Petronas Suriname E&P had joined forces with U.S.-headquartered oilfield services player Halliburton and offshore drilling contractor Valaris to bolster asset development and long-term value in Suriname.

