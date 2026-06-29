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PTO module assembly starts for BiMEP-destined wave energy unit ahead of October deployment

Technology
June 29, 2026, by Nadja Skopljak

The first of three power take-off (PTO) modules for Carnegie Clean Energy’s CETO wave energy converter (WEC) has been delivered to SKF’s manufacturing facility in Germany, where final PTO assembly works are being carried out, before ocean deployment set for October.

CETO is a fully submerged, point absorber-type wave energy technology device. A submerged buoy sits a few meters below the surface and moves with the ocean’s waves. This orbital motion drives a PTO system that converts this motion into electricity.

The unit will operate at the Biscay Marine Energy Platform (BiMEP) for two years, gathering data to validate CETO technology and advance commercialization.

Assembly works at SKF include the integration of all PTO equipment into each of the three PTO modules, including generators, tensioners, shafts, couplings, bearings, seals, and sensors, essentially connecting all the power-generating equipment inside the module.

Source: Carnegie Clean Energy

The current PTO assembly works follow on from the previously completed assembly of the electrical module (EM), undertaken with SEI, a local Basque supplier. As the PTO module assembly process advances, system testing will be undertaken to validate communication between the EM and PTO modules in preparation for offshore deployment.

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“There is a growing sense of excitement amongst our talented team that offshore deployment is getting closer. We look forward to meeting the goal of having our world leading offshore power generation device in the water in 2026. Delivery of CETO will position Carnegie at the forefront of ocean energy and provide a strong platform for commercial project opportunities into the future,” said Carnegie’s CEO Jonathan Fievez.

Carnegie plans a staged deployment and commissioning process for the CETO unit, commencing with deployment of the foundations at the BiMEP berth in the coming quarter. The first stage of ocean deployment is planned for October, with subsequent ocean deployment, commissioning and testing stages progressively completing the system and moving to optimization.

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The company further announced it was currently procuring specialist marine contractors to undertake the installation of foundations and mooring systems, connection to the existing export cable and installation of the CETO unit.

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