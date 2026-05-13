Wave energy prototype makes a splash at BiMEP for technology validation

Technology
May 13, 2026, by Nadja Skopljak

Spain-based consulting, engineering, and architecture services firm IDOM has deployed its prototype wave energy converter (WEC) at the Biscay Marine Energy Platform (BiMEP) as part of the system’s technological validation and to obtain key information for its future scalability.

The MARMOK A 5 floating WEC is based on oscillating water column technology, which transforms wave motion into electricity by means of a turbine, and incorporates controllable blades, on-board batteries and intelligent control systems, aimed at optimizing its operation in real conditions of operation on the high seas, BiMEP describes.

An earlier version of the device was tested at BiMEP between 2016 and 2019.

In this latest campaign, the device will be electrically connected to the network through the Lab platform, integrated into the BiMEP infrastructures, said to enable the evacuation of generated energy and monitoring of the system’s behavior during the testing period.

During the coming months, MARMOK A 5 will be evaluated in real operating conditions, with the aim of verifying its performance, robustness, reliability and ease of maintenance in the demanding marine environment. The obtained data will be used to evaluate the design and move towards future pre-commercial phases of the technology.

