Relevant Spanish authorities grant approval for CETO’s deployment at BiMEP

CETO technology
May 18, 2026, by Nadja Skopljak

Carnegie Clean Energy’s wholly owned subsidiary, CETO Wave Energy Ireland, has received a EuropeWave payment of €63,688 that reflects the approval of two deliverables related to the deployment of the CETO wave energy converter (WEC) at the Biscay Marine Energy Platform (BiMEP) site.

The payment, under the EuropeWave Phase 3 contract, follows the approval of two deliverables, including the authorization for deployment of the CETO device at the BiMEP from the relevant Spanish national energy and coastal authorities, and the completion of control software for the upcoming back-to-back PTO testing.

As a test site, BiMEP already has the general authorization from the coastal and industry/energy authorities of the Spanish Government. The installation of any WEC prototype at BiMEP requires notification to the competent authority for energy due to grid connection and the competent authority for coastal affairs due to occupation of the seabed, Carnegie said.

CETO is a fully submerged, point absorber-type wave energy technology device. A submerged buoy sits a few meters below the surface and moves with the ocean’s waves. This orbital motion drives a PTO system that converts this motion into electricity.

The unit will operate at BiMEP for two years, gathering data to validate CETO technology and advance commercialization.

Carnegie also recently reported the completion of fabrication and manufacture of many key components of the unit, with the final component fabrication work packages underway.

