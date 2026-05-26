Reach Subsea and Beacon Offshore jointly pursuing subsea projects in Australia

Collaboration
May 26, 2026, by Nadja Skopljak

Norwegian Reach Subsea and Texas-based exploration and production company Beacon Offshore have established a strategic partnership to pursue subsea projects offshore Australia.

Under a memorandum of agreement (MoA), the companies will collaborate exclusively to market, tender for, and execute subsea projects in Australia, combining Reach Subsea’s engineering and technology offering with vessel capabilities provided by Beacon Offshore.

According to Reach Subsea, a key element of the partnership is access to two DPII offshore vessels, GO Explorer and GO Supporter, enabling Reach Subsea to expand its operational footprint and service offering in the region. The vessels can immediately be deployed in the market as they are already equipped for subsea operations and have valid Australian Safety Cases.

“This agreement builds on our continuously strengthening presence in Australia and represents an important step in scaling our operations in the region. By combining our engineering and technology capabilities with high-quality vessel capacity, we are well positioned to pursue a broader range of opportunities across subsea, survey and monitoring,” said Jostein Alendal, CEO of Reach Subsea.

