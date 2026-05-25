Home Subsea Reach Subsea charters Solstad vessel for 2+1 Black Sea contract

May 25, 2026, by Nadja Skopljak

Norway’s Reach Subsea has secured a contract with an undisclosed company for inspection, maintenance, repair (IMR) and light construction services in the Black Sea.

Source: Reach Subsea

The two-year contract has been signed with a charterer that is providing remotely operated vehicle (ROV)-based subsea operations, construction support, and field services to a “reputable end client in the region” and includes an option to be prolonged for one year, Reach Subsea reported.

As the local contracting partner, the charterer will support execution in coordination with the end client and compliance with local regulatory and operational requirements.

The signature of the contract follows the previously announced letter of intent (LoI).

In connection with this, Reach Subsea has finalized the agreement with Solstad Maritime for the charter of Normand Jarstein, currently mobilizing in the Black Sea for the project where it will support the contract operations.

“Our technology and asset base—spanning both conventional and remote operations, as well as subsea, survey and monitoring services—are highly relevant for this region, where we see a growing number of opportunities. This contract strengthens our presence in the Mediterranean and Black Sea region, and we look forward to working together with the Charterer on the project,” said Jostein Alendal, CEO of Reach Subsea.

