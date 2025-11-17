Russian oil & gas giant set on preventing ops disruption during divestment talks

Lukoil
November 17, 2025, by Melisa Cavcic

Moscow-headquartered energy giant PJSC Lukoil is doing its utmost to ensure all operations at its assets are functioning properly during the sale discussions, shortly after receiving a bid from Switzerland’s Gunvor Group for its international portfolio of assets.

The Russian energy heavyweight opted to offload its international assets amid escalating global sanctions, which are hitting Russian businesses overseas and companies tied to them.

Afterward, Lukoil announced the receipt of an offer from Gunvor Group for Lukoil International, the firm’s 100% subsidiary, which owns its international assets.

While confirming the ongoing negotiations for the sale of its international assets with several potential buyers, the Moscow-headquartered giant emphasizes that the specific deal will be disclosed following the final agreements and the necessary regulatory approvals.

The firm highlighted: “The company aims to ensure uninterrupted operations of assets during their sale and transfer to new owners. This will allow avoiding the risks of disruptions in the work and supply of energy resources to the countries of presence, and save jobs.

​“In order to solve all arising issues in a timely manner, Lukoil’s specialists are constantly communicating with the authorities in its areas of operation.”

