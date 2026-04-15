Sea1’s offshore energy support vessel getting lights from Glamox this month

April 15, 2026, by Nadja Skopljak

Four offshore energy support vessels (OESVs) being built in China for Norwegian offshore services provider Sea1 Offshore will sport lights from Glamox, with the first delivery to take place this month.

Sea1 Offshore placed the order for the first two OESVs with Cosco Shipping in November 2024, revealing at the time that negotiations were ongoing for the delivery of more vessels. The contract for the construction of two additional vessels was announced in March 2025.

Norwegian Glamox will supply a total of 8,000 marine LED lights, approximately 2,000 units per vessel. These include rugged exterior lighting, including watertight explosion-proof luminaires and floodlights, and interior lighting that includes multipurpose luminaires for workshops, stores, holds, and passageways, recessed lighting for indoor crew areas, and downlights for crew quarters, the company said.

“Our marine-certified luminaires are highly energy efficient and have a long lifespan, supporting our customers’ ambition to cut emissions, reduce maintenance needs, and lower total operational costs,” said Astrid Simonsen Joos, Group CEO of Glamox. “This project represents another strong milestone for our marine business.”

The lighting for the first vessel will be delivered in April to COSCO Shipping (Qidong) Offshore, with the lighting for the next three vessels to be supplied every three months thereafter.

Based on the ST-245 design, the OESVs will be 120 meters long, with a cargo deck of 1,400 square meters, and each will be equipped with a 250-ton deck crane, two remotely operated vehicle (ROV) hangars, and a moonpool. They will provide accommodation for up to 120 personnel.

The vessels will be methanol-ready, with generators that can operate on 100% biofuel, and will be capable of serving both the oil & gas sector and the renewable energy market. Kongsberg Maritime will deliver comprehensive equipment packages.

The construction of the first vessel, named Sea1 Diamond, began in September 2025, with the second, named Sea1 Citrine, following in December.

All four are scheduled for delivery during 2027 and the first half of 2028.

“These vessels are built to exceptionally high specifications and are frequently required to perform in some of the harshest weather conditions at sea. That places strict demands on every component on board — including the lighting. The energy-efficient lighting complements the environmental benefits of these methanol-ready vessels, which also have generators capable of running on 100% biofuel,” said Bernt Omdal, CEO of Sea1 Offshore.

