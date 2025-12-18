Back to overview
Home Subsea Tekmar wins €8 million contract for ‘major’ UK offshore wind farm

Tekmar wins €8 million contract for ‘major’ UK offshore wind farm

Equipment
December 18, 2025, by Nadja Skopljak

UK-headquartered Tekmar Group has secured a contract worth over €8 million with an existing engineering, procurement and construction (EPC) customer for its cable protection system (CPS) to be deployed at a UK offshore wind farm.

Tekmar will deliver its 10th-generation CPS and associated ancillaries for a “major” UK offshore wind farm, including an optimized technical solution tailored to the project’s specific requirements.

Delivery is expected in late 2027 and is subject to the final investment decision (FID), expected in early 2026.

The revenue is anticipated to be phased across Tekmar’s FY26 and FY27 financial periods.

Related Article

“We are delighted to continue our long-standing relationship with this customer through the award of another major offshore wind project. This contract reinforces Tekmar’s position as the clear market leader in subsea asset protection, with our technologies protecting around two thirds of the world’s installed offshore wind capacity,” said Richard Turner, Chief Executive Officer of Tekmar Group.

“This significant contract builds on our growing success and order book momentum, improving utilisation and providing longer-term revenue visibility as we continue to execute our strategic growth plans.”

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!

ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News