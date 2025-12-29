Beaumont New Ammonia
Back to overview
Home Clean Fuel Texan facility produces its first ammonia

Texan facility produces its first ammonia

Project & Tenders
December 29, 2025, by Nadja Skopljak

The Beaumont New Ammonia (BNA) facility, located in southeast Texas, U.S., has produced its first ammonia following the completion of systems testing, representing the first phase of operations commissioning of the facility.

Source: Woodside Energy via LinkedIn

Commercial production is expected to begin following handover to Woodside Energy from OCI Global in early 2026. Production of lower-carbon ammonia is targeted to start in the second half of 2026.

Woodside said it had also finalized agreements with “leading global customers” to supply significant volumes of conventional ammonia from the facility. Deliveries will begin next year and continue through year-end.

Additional agreements are being advanced to align with expected BNA output, including for lower-carbon ammonia, the company said.

BNA has a production capacity of 1.1 million tons per annum and is designed to support growing demand for ammonia, lower-carbon ammonia and hydrogen-adjacent products. Once operational, BNA has the potential to approximately double U.S. ammonia exports.

In the lead-up to handover, the project will continue with additional verification, performance testing, and operational preparedness activities.

Woodside Vice President Beaumont New Ammonia Kellyanne Lochan said: “We are pleased with the results of the commissioning and systems testing completed to date. These outcomes confirm the facility’s production readiness and our ability to move toward commercial start-up following handover. This milestone also reflects the disciplined work of both the OCI and Woodside teams.”

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!

ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News