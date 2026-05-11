Back to overview
Home Subsea TGS on ultra-high resolution OBN mission in US Gulf

TGS on ultra-high resolution OBN mission in US Gulf

Project & Tenders
May 11, 2026, by Melisa Cavcic

Norwegian energy data and intelligence provider TGS has landed a new assignment in the United States (U.S.), which will enable it to advance ocean bottom node (OBN) ultra‑high resolution seismic data in the Gulf of America (U.S. Gulf of Mexico).

Illustration; Source: TGS
Ramform Hyperion seismic acquisition vessel (for illustration purposes); Source: TGS

As TGS has secured an award for an ultra-high resolution OBN contract in the Gulf of America, a deepwater crew is scheduled to mobilize in early June 2026.

Kristian Johansen, CEO of TGS, commented: “We are very pleased to secure this ultra-high resolution OBN contract. This is part of a long-term agreement and as such we have worked extensively together with our client on survey design solutions.

“This award shows the value the long-term agreement has for both our client and TGS, reducing planning time, ensuring availability and applying new technology. The long-term agreement ensures that the same crew which the client used before, will execute the work, ensuring continuity from an HSEQ and operational perspective.”  

This deal follows a recent long-term extension of a multi-year OBN acquisition assignment in the Gulf of America, after TGS embarked on a multi-client long-offset OBN program in the U.S. Gulf.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News