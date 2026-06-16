Rendering of Alaska LNG plant
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Chugach eyes gas from Alaska’s $44B LNG project with Glenfarne deal

Business & Finance
June 16, 2026, by Melisa Cavcic

Glenfarne Alaska LNG, a subsidiary of Glenfarne Group, has signed on the dotted line with Chugach Electric Association to iron out a potential gas supply deal related to its liquefied natural gas (LNG) export development in Alaska.

Rendering of Alaska LNG plant
Alaska LNG concept; Source: Alaska Gasline Development Corporation
(AGDC)

Glenfarne has signed a non-binding letter of intent (LOI) with Chugach Electric Association, clarifying key terms in negotiations for natural gas supply from the Alaska LNG pipeline. The duo claims to recognize the significance of this opportunity and looks forward to further negotiations aimed at securing a low-cost energy future for Alaskans.

Chugach Electric Association pinpoints its commitment to providing customers with safe, reliable, and affordable electricity as the reason for the North Slope gas supply via the Alaska gas pipeline. Glenfarne holds 75% of Alaska LNG, and the State of Alaska, through the Alaska Gasline Development Corporation, owns the remaining 25%. 

Alaska LNG consists of an 807-mile 42-inch pipeline to deliver natural gas from Alaska’s North Slope to meet Alaska’s domestic needs and produce 20 million tonnes per annum (mtpa) of LNG for export. This project is being developed in two financially independent phases to accelerate project execution.

While Phase One includes the domestic pipeline to deliver natural gas to Alaskans, Phase Two will add the infrastructure to export LNG. The LOI with Chugach comes after Alaska’s Building Trades and 8 Star Alaska, a subsidiary of Glenfarne Alaska LNG, inked a memorandum of understanding (MoU) to prioritize hiring Alaska workers for construction and related work on the Alaska LNG project.

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The MOU provides a framework to negotiate project labor agreements, covering major construction activities associated with Alaska LNG, and addresses labor stability, workforce availability, and collaboration between the Building Trades and project contractors throughout development and construction.

The project, which is expected to create 12,000 construction jobs, is estimated to create up to 1,000 long-term jobs in operations. The Building Trades Councils are made up of 18 separate unions and are affiliated with the Alaska AFL-CIO, which represents 50,000 hardworking men and women. The unions partner with construction contractors from the North Slope to Kodiak.

The MOU covers future project labor agreements associated with Phase One camp construction, operations, and logistics, as well as major Phase Two facilities including LNG export facilities, gas treatment facilities, compressor stations, module installation, transportation logistics, and related site work.

Alaska LNG is expected to generate exceptional opportunities for Alaska’s workers and contractors in the development of one of the largest energy infrastructure projects in the country’s history.

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