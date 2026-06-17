ECOnnect will deliver its IQuay F-Class system for a fast-tracked LNG import terminal in Cartagena Bay, Colombia; Source: ECOnnect
Back to overview
Home Fossil Energy ECOnnect tasked with jettyless transfer solution for Colombia’s new LNG terminal

ECOnnect tasked with jettyless transfer solution for Colombia’s new LNG terminal

Project & Tenders
June 17, 2026, by Melisa Cavcic

Norway’s technology company ECOnnect Energy has been hired to deliver its IQuay F-Class jettyless transfer system for Puerto Bahía’s fast-tracked liquefied natural gas (LNG) import terminal in Cartagena Bay, Colombia.

ECOnnect will deliver its IQuay F-Class system for a fast-tracked LNG import terminal in Cartagena Bay, Colombia; Source: ECOnnect
ECOnnect will deliver its IQuay F-Class system for a fast-tracked LNG import terminal in Cartagena Bay, Colombia; Source: ECOnnect

ECOnnect Energy has signed an agreement with Sociedad Portuaria Puerto Bahía, a majority-owned subsidiary of Canada’s Frontera Energy, to deliver its IQuay F-Class jettyless transfer system for Puerto Bahía’s LNG import terminal in Colombia, which will combine the Norwegian firm’s proprietary F-Class transfer technology with a floating storage and regasification unit (FSRU), establishing a new LNG import gateway.

Morten Christophersen, CEO at ECOnnect Energy, commented: “We see that many countries increasingly need energy infrastructure that can be deployed faster, with lower environmental impact and provide greater operational flexibility.

“Puerto Bahía is a strong example of how innovative marine infrastructure can help respond to growing energy demand, while still reducing the need for extensive marine construction such as with conventional jetties. Together with Frontera and Puerto Bahía, we are proud to support the development of a strategically important LNG project for Colombia.”

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

The terminal, which is designed to support Colombia’s growing energy demand and strengthen national energy security during periods of low hydropower supply, is targeting first gas in early 2027, making prompt readiness a key priority for the project. According to Puerto Bahía, ECOnnect Energy was selected based on its track record in fast-track LNG developments.

Located in Cartagena Bay, Puerto Bahía is being developed as Colombia’s second LNG import terminal on the Caribbean coast, which is expected to complement existing infrastructure, while increasing supply resilience and import flexibility at a time when LNG is becoming increasingly important to Colombia’s evolving energy landscape.

The IQuay F-Class transfer solution will connect the FSRU to the existing receiving facility, enabling LNG imports without the need for additional jetty construction. This solution is designed to support faster and more flexible deployment of LNG infrastructure by reducing offshore construction scope and limiting marine intervention.

Orlando Cabrales Segovia, Frontera Energy’s CEO, emphasized: “This agreement represents an important step forward for our LNG project in Cartagena. We have worked closely to identify the right solution for the terminal’s specific requirements, and our collaboration with ECOnnect gives us strong confidence that this system will deliver the most effective solution while minimizing disruption to the surrounding area.”

This content is available after accepting the cookies.


View on Offshore-energy.

Puerto Bahía’s location is perceived to provide strategic advantages for LNG import operations, including natural deepwater access capable of accommodating large vessels without dredging, proximity to industrial demand centers and connection potential to Colombia’s national gas-transportation system.

The terminal is expected to provide up to approximately 500 million standard cubic feet per day (scfd) of LNG and is premised on Colombia’s growing natural gas supply deficit, weather-related supply pressures associated with El Niño, and the need for reliable alternative sources of supply.

The project is expected to strengthen Puerto Bahía’s role in the country’s energy infrastructure while supporting energy security. By combining marine LNG infrastructure with an existing multimodal port, the project aims to accelerate time to market while limiting the footprint traditionally associated with large-scale marine infrastructure developments.

ECOnnect sees the Puerto Bahía deployment as a further milestone in its growing international deployment of jettyless LNG infrastructure, further expanding its footprint in Latin America. The firm’s previous projects include floating LNG transfer solutions at Herøya in Norway, Altamira in Mexico, and Wilhelmshaven in Germany.

The company’s technology platform is also designed for future compatibility with alternative energy carriers, including ammonia, hydrogen, bio-LNG, and CO2.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News