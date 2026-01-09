Back to overview
Home Fossil Energy TotalEnergies, Eni and QatarEnergy enter new exploration permit offshore Lebanon

TotalEnergies, Eni and QatarEnergy enter new exploration permit offshore Lebanon

Exploration & Production
January 9, 2026, by Nadja Skopljak

France’s TotalEnergies, Italian Eni, and QatarEnergy have signed an agreement with the Lebanese government to enter an exploration permit offshore Lebanon.

Source: TotalEnergies

The consortium’s initial work program on Block 8 consists of the acquisition of a 1,200 km2 3D seismic survey, in order to further assess the area’s exploration potential.

TotalEnergies is the operator holding a 35% percent, while Eni also holds 35%, and QatarEnergy holds the remaining 30%.

Related Article

“Although the drilling of the Qana well on Block 9 did not give positive results, we remain committed to pursue our exploration activities in Lebanon. We will now focus our efforts on Block 8, together with our partners Eni and QatarEnergy and in close cooperation with Lebanese authorities,” said Patrick Pouyanné, Chairman and CEO of TotalEnergies.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News