TotalEnergies' CEO visit Suriname to go over GranMorgu's progress; Source: Staatsolie
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TotalEnergies, Staatsolie and APA advancing $12.2B oil project ahead of 2027 drilling ops

Business Developments & Projects
September 21, 2026, by Melisa Cavcic

As large-scale production components stack up at the Kuldipsingh Port Facility (KPF), representatives of France’s energy giant TotalEnergies and Surinamese officials have met to discuss the progress on a multibillion-dollar deepwater oil project in Block 58 off the coast of Suriname, confirming that the offshore development remains firmly on track for its first oil production in 2028.

TotalEnergies' CEO visit Suriname to go over GranMorgu's progress; Source: Staatsolie
TotalEnergies’ CEO visit Suriname to go over GranMorgu’s progress; Source: Staatsolie

Accompanied by Nicolas Terraz, President of Exploration & Production, and Javier Rielo, Senior Vice President of Exploration & Production Americas, Patrick Pouyanné, Chairman and CEO of TotalEnergies, visited Suriname on September 19, 2026, underscoring the commitment of the French firm’s senior leadership to the development of the GranMorgu project in Block 58.

During his visit, Pouyanné met with President Jennifer Geerlings-Simons and Staatsolie Managing Director Annand Jagesar. The highlight of the visit was a tour of the port, where a significant portion of the logistics activities for the project takes place, and large components and other materials for the production system are currently stored.

Staatsolie emphasizes that this equipment will ultimately be installed on the seabed for oil production. The attendees were also briefed on GranMorgu’s progress, as Suriname’s first offshore development is steadily taking shape, with first oil still planned for 2028. TotalEnergies’ partners are Staatsolie and APA Corporation.

The construction of a floating production, storage, and offloading (FPSO) vessel, fabrication of key components for the offshore installations, and preparations for drilling the production wells are all said to be advancing according to schedule.

TotalEnergies selected SBM Offshore and Technip Energies to handle the work related to GranMorgu’s FPSO, shortly after hand-picking Scotland’s ADC Energy for the rig selection process to unlock recoverable reserves in water depths between 100 and 1,000 meters, while Saipem won a $1.9 billion deal

Jagesar underlined: “We appreciate the professionalism and expertise of TotalEnergies, which are enabling the project to progress according to schedule and within budget. This gives us reassurance and strengthens our confidence in its successful delivery.

“We look forward to the revenues this project will generate for Suriname, enabling further steps to strengthen the economic resilience of our beautiful country and create a good standard of living for every citizen.”

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Staatsolie has highlighted that a new exploration campaign in Block 58 is slated to begin in 2027 to further investigate the potential of the area surrounding GranMorgu, as additional discoveries could enable the project to expand further and generate value for Suriname for many years to come.

The company underscored: “GranMorgu is also creating economic growth, employment and new opportunities for Surinamese companies. For this reason, both Staatsolie and TotalEnergies are placing strong emphasis on knowledge development among young people, employees and local businesses.

“More than one hundred Surinamese companies are already supplying goods and services to the project, and the number of Surinamese people involved in the activities continues to grow. Training and development programmes are also being implemented to prepare as many Surinamese people as possible for the opportunities arising from these developments.”

SBM Offshore & Technip Energies Joint Venture (STS JV) and TotalEnergies EP Suriname, a subsidiary of TotalEnergies, signed a deal with Beyond the Sea two months ago to evaluate wind-assisted kite traction towing for Suriname’s GranMorgu FPSO project.

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Following progress on the front-end engineering design (FEED) studies for Block 58’s two main oil discoveries, Sapakara South and Krabdagu, TotalEnergies, as the operator, sanctioned the GranMorgu development located 150 kilometers off the coast of Suriname.

These fields are estimated to hold recoverable reserves of over 750 million barrels. The operator initially estimated the project’s investment at around $10.5 billion, but the total investment value could reach up to $12.2 billion.

With a daily capacity of 220,000 barrels of oil, the FPSO GranMorgu is designed to accommodate future tie-back opportunities to extend its production plateau.

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