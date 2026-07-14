FPSO GranMorgu will feature Fast4Ward design; Source: SBM Offshore
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Halliburton helping breathe life into TotalEnergies’ oil project worth up to $12.2B

Project & Tenders
July 14, 2026, by Melisa Cavcic

U.S.-headquartered oilfield services player Halliburton has been hired on an assignment to assist in developing a giant deepwater oil project in Block 58 off the coast of Suriname, which is operated by France’s energy giant TotalEnergies.

FPSO GranMorgu will feature Fast4Ward design; Source: SBM Offshore
FPSO GranMorgu will feature Fast4Ward design; Source: SBM Offshore

Halliburton has won what it describes as major integrated well construction contracts for the TotalEnergies-operated GranMorgu deepwater development offshore Suriname, covering drilling and completions services for a long-term program.

The U.S. firm will deploy a fully integrated, digital and automation execution model that unites planning, engineering, and operations to improve performance, accelerate learning, and reduce total cost of ownership throughout well construction.

The company will apply integrated digital workflows, real-time data, and remote operations control for drilling and completions to improve well placement accuracy and delivery assurance to connect surface operations with subsurface execution to enhance recovery while lowering total cost of ownership for TotalEnergies.

Franco Delano, Vice President of Caribbean at Halliburton, commented: “This award reflects the value of integrated execution, collaboration, and digital technology in complex deepwater developments.

“The GranMorgu project demonstrates how aligned teams and advanced well construction capabilities support safe, efficient delivery and maximize asset value for our customers.”

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The project is perceived to support local capability development through major infrastructure investment and collaboration with local suppliers. As part of the project scope, Halliburton worked with local suppliers to upgrade its liquid mud and cement plant.

In addition, the U.S. player supported the construction of Suriname’s first state-of-the-art completions and drilling workshop, featuring advanced maintenance and repair capabilities. The firm will prioritize local talent acquisition and suppliers to support national economic growth.

The GranMorgu project also supports the expansion of the country’s offshore energy industry and establishes a benchmark with the first global alliance between Halliburton, TotalEnergies, and Noble.

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Following the progress made in the front-end engineering design (FEED) studies for Block 58’s two main oil discoveries, Sapakara South and Krabdagu, TotalEnergies sanctioned the GranMorgu development.

These fields are located 150 kilometers off the coast of Suriname and hold recoverable reserves estimated at over 750 million barrels in water depths between 100 and 1,000 meters.

A floating production, storage, and offloading (FPSO) vessel for the project will have a daily capacity of 220,000 barrels of oil. The operator initially estimated the project’s investment at around $10.5 billion, with first oil slated for 2028. 

However, the total investment value could reach up to $12.2 billion, according to more recent estimates. The FPSO GranMorgu is designed to accommodate future tie-back opportunities to extend its production plateau.

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