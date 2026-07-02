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DOF to deploy four vessels for FSO replacement contract with TotalEnergies

Project & Tenders
July 2, 2026, by Nadja Skopljak

Norway’s DOF Group has won a contract it describes as large for subsea construction, mooring, disconnection of an existing floating storage and offloading unit (FSO) and connection of a replacement FSO for TotalEnergies.

Source: DOF via LinkedIn

DOF will deliver engineering, transportation and installation of mooring systems, together with associated subsea construction activities for the FSO Unity Replacement Project in the Atlantic region.

Four vessels will be deployed for the work, totaling approximately 330 vessel days.

Project management and engineering activities will begin immediately from DOF’s offices in Aberdeen, Scotland, and Bergen, Norway, while offshore execution is planned for Q4 2027 and Q1 2028.

The contract is described as large, which DOF defines as one worth between $50 million and $100 million. 

“We are pleased that our Atlantic region has been awarded this important contract by TotalEnergies. The contract reflects DOF’s strong track record in delivering complex mooring and subsea construction projects safely and efficiently, supported by our integrated service offering and experienced teams. It represents a significant addition to DOF’s backlog and further strengthens our long-standing relationship with TotalEnergies,” said Mons S. Aase, CEO of DOF Group.

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