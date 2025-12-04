CO2 Collection Terminal; Source: Höegh Evi
Trio pools resources to forge CO2 logistics hub for carbon dioxide transport chain

Collaboration
December 4, 2025, by Melisa Cavcic

Three players in the offshore energy and maritime spheres – Höegh Evi, Aker BP, and Ports of Stockholm – have joined forces to bring to life a CO2 logistics hub and enable an efficient and sustainable transport chain for carbon dioxide from industrial emitters in eastern Sweden.

While disclosing a collaboration on CO2 logistics at Stockholm Norvik Port, Höegh Evi said that its partnership with Aker BP and Ports of Stockholm began in May 2025 and is a continuation of the Norvik Infrastructure CCS East Sweden (NICE) project, which previously conducted a feasibility study in collaboration with multiple stakeholders. 

Nils Jakob Hasle, EVP Clean Energy at Höegh Evi, commented: “Stockholm Norvik Port is ideally located for CO₂ collection, and is highly accessible for carrier ships transporting the CO₂ to its permanent storage site. We look forward to continuing our collaboration with Ports of Stockholm, Aker BP and nearby emitters to develop this key connection within the Baltic Sea value chain for CCS.”

With the goal of enabling investment decisions across the value chain, the continued work focuses on a detailed design of the logistics node Stockholm Norvik Port in close dialogue with suppliers and participants in the project.   

Johan Wallén, Marketing and Sales Manager at Ports of Stockholm, highlighted: “I am pleased to announce the collaboration with Aker BP and Höegh Evi. By establishing a logistics hub for carbon dioxide in the Stockholm Norvik Port, it is possible to create an efficient and sustainable transport chain for carbon dioxide from many potential emitters in eastern Sweden and around the Baltic Sea.”

Höegh Evi claims that achieving Sweden’s climate targets, including net zero emissions by 2045, will require large-scale deployment of CO2 storage. As a result, a functional and reliable logistics chain will be essential to enable CCS for industries across eastern central Sweden.

Ørjan Jentoft, CCS Asset Manager at Aker BP, underlined: “This has the potential to become a groundbreaking project that enables a robust, integrated, and scalable European CCS network and make a significant contribution to achieving EU and Sweden’s ambitious climate goals.”

This collaboration update comes after Inter Terminals Sweden (ITS) and the Port of Södertälje kicked off a project in June 2025 to establish and open and flexible infrastructure for captured CO2 in the Mälardalen region.

Many countries across Europe are set on exploring the potential of carbon capture, utilization, and storage (CCUS) to reach decarbonization aspirations, including five Dutch CO2 infrastructure projects, which are determined to set the stage for a cross-border CO2 transport and storage network in the Netherlands.

