US player picks up work at Woodside’s $17.5B LNG megaproject in Pelican State

December 16, 2025, by Melisa Cavcic

Mistras, a New Jersey-headquartered provider of technology-enabled industrial asset integrity and testing solutions, has been hired for an assignment at a multibillion-dollar liquefied natural gas (LNG) development project in Louisiana, operated by Australia’s Woodside Energy.

Louisiana LNG
Rendering of Louisiana LNG; Source: Meg O’Neill via LinkedIn

Bechtel has selected Mistras to deliver non-destructive testing (NDT) services for the $17.5 billion Louisiana LNG production and export project, formerly known as Driftwood LNG, under construction in Louisiana. The LNG development is owned by Louisiana LNG Infrastructure (InfraCo), made up of Stonepeak (40% interest) and Louisiana LNG (HoldCo), the holding company operated by Woodside.

Thanks to the contract award, the New Jersey-headquartered firm will provide a comprehensive suite of NDT services, including radiography (RT), magnetic particle testing (MT), liquid penetrant testing (PT), positive material identification (PMI), ultrasonic thickness testing (UT), and leak testing.

All work will be performed by certified Mistras technicians with documented adherence to industry and regulatory standards. When completed, the Louisiana LNG terminal is expected to be among the world’s largest LNG facilities, supporting thousands of jobs and strengthening U.S. energy security.

The project, with a permit for up to 27.6 million tonnes per annum (mtpa) of LNG production, is seen as one of the most significant energy infrastructure developments in the world, perceived to represent a major investment in U.S. Gulf Coast’s energy capacity.

Gennaro D’Alterio, Executive Vice President and Chief Commercial Officer of Mistras Group, commented: “This award underscores our long-standing expertise in supporting large-scale energy projects. We are proud to support Bechtel in advancing a project that is vital to the region and global energy markets.”

A final investment decision (FID) for the project was made in April 2025. Louisiana LNG is targeting first LNG production in 2029 from a three-train foundation development with a capacity of 16.5 million tonnes per annum. There is also an expansion capacity for two additional LNG trains.

