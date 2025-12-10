Pluto LNG Train 2 module; Source: Woodside
Home Fossil Energy Bechtel taps EnerMech for pre-commissioning gig on Woodside’s LNG project

Bechtel taps EnerMech for pre-commissioning gig on Woodside’s LNG project

December 10, 2025, by Melisa Cavcic

Aberdeen-headquartered integrated solutions specialist EnerMech has secured a new assignment with Bechtel, an American engineering, procurement, construction, and project management player, for work on the second train of a liquefied natural gas (LNG) project off the coast of Australia.

The contract will enable EnerMech to deliver chemical cleaning services for the Woodside Energy-operated Pluto Train 2 LNG development in Karratha, Western Australia. Bechtel is responsible for the engineering, procurement, construction, and commissioning (EPCC) of the project, which expands the existing LNG facility near Karratha.

Charles ‘Chuck’ Davison Jr., EnerMech’s CEO, commented: “This award is strategically important as it reinforces our 12- year collaboration with Bechtel and strengthens our presence in the Australian LNG sector. With demand for lower-carbon fuels increasing, our specialist teams deliver integrated, customized solutions, that ensure complex LNG assets and facilities operate safely and at peak performance.  

“This project allows us to demonstrate the value of our market-leading procedures, methodologies, personnel and equipment packages, while ensuring the work is completed on time and within budget. Delivering on Pluto Train 2 showcases our commitment to safety, efficiency, and execution excellence on one of the region’s most significant energy developments.”  

The project, saw the arrival of the last batch of modules at the Pluto Train 2 site in December 2024, will process gas from the Scarborough field and add approximately five million tonnes per annum of LNG capacity, while additional domestic gas infrastructure will increase output to around 225 terajoules per day.

EnerMech’s campaign will focus on cleaning critical process units such as the acid gas removal unit (AGRU) and heated water system, with tailored methodologies applied to each, ensuring adherence to project specifications and environmental standards. The firm will provide supervision as well as a technical and skilled workforce.

Jason Jeow, Vice President of Asia Pacific,remarked: “From an operational perspective, this is a fantastic opportunity for our teams. Chemical cleaning of critical systems like the AGRU and heated water system is essential to bringing Pluto Train 2 online safely and efficiently. Our strategically located team are already preparing to mobilize, bringing bundled solutions and our specialist approach proven on major LNG projects in the region and worldwide.

“That focus on doing it right first time, combined with our commitment to safety and efficiency, ensures we support Bechtel and Woodside in meeting project milestones while keeping construction running at peak performance.”  

The company will also supply chemicals, test instruments, tools, equipment, spare parts, consumables and demineralized water. In addition, managing the waste handling and disposal through licensed service providers is expected to be a key part of the scope, ensuring full compliance with environmental requirements. 

This advances the Scarborough energy project toward the targeted delivery of the first LNG in 2026. This new award follows EnerMech’s involvement in previous large-scale LNG projects in Australia, including Curtis Island, Wheatstone, and Gorgon.

The mobilization to Pluto Train 2, which is expected to begin this month, with planning and resourcing already underway to ensure smooth execution aligned with construction schedules, will have the capacity to process approximately 5 million tons of LNG per annum after it comes into operation.

Situated 375 kilometers off the Pilbara coast of Western Australia, Scarborough is expected to provide 3,000 jobs during the construction phase and create or sustain almost 600 jobs on average during operations while supplying reliable energy to Australia and the world.

The Scarborough project involves the installation of a floating production unit (FPU) with eight wells drilled in the initial phase and thirteen wells drilled over the life of the gas field. All wells will be tied back to a semi-submersible FPU moored in 950 meters of water close to the Scarborough field.

The gas field in the Carnarvon Basin will be developed through new offshore facilities connected by an approximately 430 kilometers pipeline to a second LNG train at the existing Pluto LNG onshore facility. Both Saipem and Boskalis have worked on the pipeline project.

