Home Subsea VARD delivers newly converted seismic source vessel to Sanco Shipping

VARD delivers newly converted seismic source vessel to Sanco Shipping

February 17, 2026, by Nadja Skopljak

Norway’s VARD has delivered the seismic source vessel Sanco Sailor to compatriot Sanco Shipping, following the completion of conversion from a seismic research vessel.

Source: VARD via LinkedIn (Screenshot)

Sanco Shipping purchased Sanco Sailor in July 2025, at the time named PGS Apollo, after which the 2010-built, 106.6-meter-long vessel set sail directly to Vard Langsten to undergo extensive conversion.

Since arriving at Vard Langsten in August 2025, the vessel underwent a conversion from a seismic research vessel into a modern seismic source vessel, including major structural modifications, upgrades to the existing seismic equipment, and the installation of a DP2 system to enhance operational capability. 

VARD reported on February 16 that Sanco Sailor has been delivered, following the finalization of sea trials.

“This project has required solid teamwork, structured project execution, and high technical competence throughout the entire organization. Just as important has been the close, solution-oriented collaboration between our team and the customer, enabling good decisions and steady progress from start to delivery. The successful delivery of Sanco Sailor reflects the strong expertise and capabilities of Vard Langsten,” said Odd Henrik Iversen, Yard Director at Vard Langsten.

