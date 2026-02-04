Back to overview
Recently converted seismic source vessel begins sea trials (Video)

February 4, 2026, by Nadja Skopljak

A 2010-built seismic source vessel owned by Norway’s Sanco Shipping, recently converted from a seismic research vessel, is performing its sea trials ahead of delivery.

Sanco Shipping purchased Sanco Sailor in July 2025, at the time named PGS Apollo, after which the 106.6-meter-long vessel set sail directly to Vard Langsten.

Since arriving at Vard Langsten in August, the vessel underwent a conversion from a seismic research vessel into a modern seismic source vessel, including major structural modifications, upgrades to the existing seismic equipment, and the installation of a DP2 system to enhance operational capability. 

VARD reported on February 3 that Sanco Sailor was carrying out sea trials before delivery.


Watch sea trials

