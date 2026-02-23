Wärtsilä equipment ordered for China-built LNG bunkering vessel duo

Back to overview
Vessels
February 23, 2026, by Nadja Skopljak

Wärtsilä Gas Solutions, part of technology group Wärtsilä, has been appointed to supply its cargo handling and fuel gas supply systems for two LNG bunkering vessels that are under construction in China.

Credits to Zheijiang XinLe Shipbuilding

The vessels have a capacity of 20,000 m3 and are currently being built at the Zhejiang XinLe Shipbuilding yard for a Hong Kong-based shipowner.

Wärtsilä‘s full scope includes LNG cargo handing and fuel gas supply systems, system engineering and design, as well as the integrated control and monitoring of the complete LNG cargo handling operation.

The order was booked in Q4 2025, with the equipment scheduled for delivery to the yard commencing in the fourth quarter of this year.

The vessels are expected to be delivered during the latter half of 2027. 

”The use of LNG is key in enabling a green shipping future. Our systems provide efficient solutions for bunkering vessels serving LNG-fueled ships and our comprehensive Cargo Handling and Fuel Gas Supply systems offer a flexible, well-proven solution for operational efficiency,” said Barry Yang, General Manager, Sales, China, Wärtsilä Gas Solutions.

