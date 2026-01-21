WATCH: Dutch hybrid survey vessel hits the water

Back to overview
Vessels
January 21, 2026, by Nadja Skopljak

A hybrid survey and remotely operated vehicle (ROV) support vessel that will kickstart a charter for N-Sea Group has officially been launched in the Netherlands.

N-Sea signed a long-term charter agreement with Mainport Shipping at the end of 2024 for the delivery of Geo Master, built by Neptune Construction in Hardinxveld- Giessendam, the Netherlands.

The keel laying ceremony was held on January 21, 2025, with the vessel officially launched on January 9, 2026.

Geo Master makes a splash


Watch video here

Once in operation in mid-2026, N-Sea will have it under full commercial management and control.

Geo Master will be able to run on biofuel.

“Designed to support high-resolution geophysical and geotechnical surveys, the DP2 vessel will be equipped with advanced systems, enhancing operational efficiency and data accuracy,” said Irish Mainport Holdings.

Geo Ranger, another vessel of similar design and equipped with similar equipment, is also under N-Sea Group management and control.

