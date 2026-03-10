Back to overview
Home Subsea N-Sea’s fleet to expand with offshore support vessel in 2027

Vessels
March 10, 2026, by Nadja Skopljak

Dutch integrated subsea solutions service provider N-Sea Group has entered into a long-term charter agreement with Rederij Groen for an offshore support vessel being built in the Netherlands.

Source: N-Sea

The vessel named Dominus is being constructed by PASSER at Shipyard De Hoop in Tolkamer, with the keel-laying ceremony held in the last week of February and delivery expected in April next year.

With a length of 69.85 meters, a beam of 15.77 meters and a draught of 4.50 meters, the vessel will be equipped to perform a wide range of advanced geophysical and subsea activities, including 2D/3D seismic and wide swath UXO surveys, N-Sea said.

“The construction of the Dominus marks an important milestone in N-Sea’s ambition to reinforce our leadership in integrated subsea and survey solutions. This vessel will allow us to broaden our geophysical and geotechnical capabilities and to execute increasingly complex offshore projects with confidence. We are proud to work with our partners on a vessel that strengthens our fleet for the decades ahead,” said Patrick Defilet, Director Survey at N-Sea Group.

N-Sea will operate Dominus under full management and control. This investment follows the upcoming delivery of the survey vessel Geo Master in April and the newbuild cable installation and repair vessel Altera, expected in June.

“This milestone reflects our continued commitment to operational excellence and sustainable maritime solutions,” said Erik Groen, Owner of Rederij Groen. “By combining innovation with decades of maritime expertise, we are proud to support our valued partner N-Sea and contribute to a stronger, more resilient maritime sector. To further reduce emissions, highly efficient Tier 3 engines with diesel-electric propulsion will be installed. Careful consideration has also been given to further improving the safety and well-being of the crew. This is entirely in line with the sustainability ambitions of both Rederij Groen and N-Sea.”

