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WATCH: Hybrid ocean energy construction vessel reaches Norway for completion

Vessels
July 31, 2026, by Nadja Skopljak

The first of two hybrid power ocean energy construction vessels (OECVs) that Norwegian shipbuilder VARD is building for compatriot shipping group Island Offshore has arrived in Norway from Romania for the final phase of outfitting.

Screenshot. Source: VARD via LinkedIn

Island Offshore placed an order with VARD for the design and construction of the first hybrid power OECV in May 2024, named Island Evolution, also agreeing on an option for two more vessels. The order for the second vessel, called Island Explorer, came in three months later.

The keel laying for Island Evolution took place in May 2025, with the keel laying for the second OECV following in September 2025.

This first vessel, marked NB 977, touched the water at Vard Shipyards Romania – Brăila on February 9. After departing the shipyard at the end of June, the vessel continued to Vard Shipyards Romania – Tulcea, where the hull was connected to the main tug before beginning the journey to Norway.

Island Evolution arrived at Vard Langsten in Norway on July 29, where it will now enter its final phase of outfitting and completion.

Tow to Norway

The sister vessels are of VARD 3 25 design and are 120 meters long. They will be capable of performing subsea operations including inspection, maintenance, and repair (IMR), pipe laying, subsea infrastructure construction and installation, diving support, and equipment for remotely operated underwater inspection.

The OECVs will feature a 250-ton heave-compensated subsea crane, DP2 capability, and accommodation for 120 personnel.

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