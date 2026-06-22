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Methanol-ready subsea vessel traveling from Vietnam to Norway for completion

Vessels
June 22, 2026, by Nadja Skopljak

Rem Offshore’s second energy subsea construction vessel (ESCV) is currently on its way from Vietnam to Norway, where it will undergo outfitting and final completion.

Source: Rem Offshore

The Norwegian shipping company reported that REM Ocean was delivered from the hull yard in Song Cam, Vietnam, on June 15. The tow started from the Hai Phong area on June 17, and the vessel will proceed via Singapore before continuing towards Europe.

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In Norway, REM Ocean will be outfitted with all major systems and mission equipment at Myklebust Verft. Once delivered in 2027, the vessel will enter an eight-year contract with DeepOcean, providing subsea inspection, maintenance and repair (IMR) services for Equinor.

“The scope of work has been completed to a very high shipbuilding standard. In my assessment, this is among the finest hulls ever delivered to the Sunnmøre region, providing a strong foundation for a smooth and efficient outfitting phase at Myklebust Verft,” said Kristian Stavset, Head of Projects at Rem Offshore.

REM Ocean will have dual-fuel engines capable of running on bio-methanol and biodiesel, along with a battery energy storage system and regenerative energy systems. Developed as a collaboration between DeepOcean, Rem Offshore, Skipsteknisk and other key suppliers, the 111.7-meter-long vessel will be equipped with an autonomous inspection drone (AID), set to accelerate the digitalization of subsea asset inspection.

It will feature Brunvoll’s thruster package, a 250-ton electrical crane, two electric work-class remotely operated vehicles (WROVs) in hangars, a 1,000-square-meter outside deck area, and an inside hangar area of 350 square meters, in addition to accommodation for 120 people.

The first vessel, named REM Pioneer, is scheduled for delivery this year. Initial steel cutting for this vessel took place on July 3, 2024, with the keel laying ceremony on October 24, 2024.

Furthermore, REM Offshore also announced that REM Power had been launched at Vard Vung Tau and is now afloat.

Source: Rem Offshore via LinkedIn
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