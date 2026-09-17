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WATCH: Island Offshore’s second ocean energy construction vessel goes to Norway for completion

Business Developments & Projects
September 17, 2026, by Nadja Skopljak

The second hybrid power ocean energy construction vessel (OECV) that Norwegian shipbuilder VARD is constructing for compatriot shipping group Island Offshore is on its way to Norway to undergo completion.

Source: Screenshot/ VARD via LinkedIn

Island Offshore placed an order with VARD for the design and construction of the first hybrid power OECV in May 2024, named Island Evolution, also agreeing on an option for two more vessels. The order for the second vessel, called Island Explorer, came in three months later.

The keel laying for Island Evolution took place in May 2025, with the keel laying for the second OECV following in September 2025. This first vessel, marked NB 977, arrived at Vard Langsten in Norway on July 29 for the final phase of outfitting and completion.

VARD reported today, September 17, that Island Explorer, marked NB 978, had been launched from Vard Shipyards Romania – Tulcea and is on its way to Vard Langsten in Norway, where the next phase of outfitting and completion will take place. The vessel is scheduled for delivery in Q1 2027.

Tow to Norway

The sister vessels are of VARD 3 25 design and are 120 meters long. They will be capable of performing subsea operations including inspection, maintenance, and repair (IMR), pipe laying, subsea infrastructure construction and installation, diving support, and equipment for remotely operated underwater inspection.

The OECVs will feature a 250-ton heave-compensated subsea crane, DP2 capability, and accommodation for 120 personnel.

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