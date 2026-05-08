Weatherford picks up new jobs with Noble and Constellation Oil Services

May 8, 2026, by Melisa Cavcic

U.S. oilfield services company Weatherford International has lined up new assignments with two offshore drilling players, U.S.-headquartered Noble Corporation and Brazil’s Constellation Oil Services.

Gold Star rig; Source Keppel

Weatherford has been awarded multiple managed pressure drilling (MPD) contracts and a global aftermarket agreement with Noble, strengthening the duo’s long-standing relationship. These awards entail the delivery of two deepwater managed pressure drilling systems to support the rig owner’s Guyana operations, with delivery expected before year-end.

Girish Saligram, Weatherford’s President and Chief Executive Officer, commented: “Our MPD systems are designed to provide precise pressure control, enhance safety, and improve drilling efficiency, and our global manufacturing and aftermarket capabilities ensure consistent performance throughout the asset lifecycle.”

The oilfield services player is executing an upgrade on a third-party MPD system, which is being assembled and configured at the firm’s Managed Pressure Wells Center of Excellence in Houston, with deployment to Nigeria expected in the third quarter.

The duo has also entered into a global aftermarket agreement covering MPD systems across Noble’s fleet, providing standardized life-cycle support, parts, and services to enhance operational reliability worldwide.

Joey Kawaja, Noble’s Senior Vice President of Operations, underlined: “Managed pressure drilling plays a critical role in enabling safe and efficient execution in some of the world’s most complex offshore environments.

“Weatherford has been a trusted partner to Noble for many years, and these awards reinforce our confidence in their MPD technology, operational expertise, and global support capabilities. The addition of new systems further strengthens our ability to deliver top-tier performance across our fleet and support our customers worldwide.”

Weatherford claims that its MPD solutions deliver precise wellbore pressure control to support drilling performance in complex and high-pressure environments while improving safety and reducing non-productive time.

Aside from the deal with Noble, the company has secured two contracts with Constellation Oil Services to support offshore operations in Brazil, strengthening its long‑standing presence in the country’s deepwater market.

These deals, which span both well intervention and drilling activities, are interpreted to reinforce the oilfield services firm’s position as a trusted partner to drilling contractors operating in Brazil’s most complex offshore environments.

Under the first contract, Weatherford will expand its services on Constellation’s Gold Star ultra deepwater (UDV) semi-submersible rig, which operates offshore Brazil, focused on the Campos and Espírito Santo basins.

The additional scope of work is perceived to support plug and abandonment and workover activities, enhance the Gold Star rig’s capability for offshore well intervention work, and strengthen its position within the Brazilian offshore market.

The company intends to execute the work using local teams and infrastructure in the South American country. The new deal started in March 2026 and is expected to run through December 2028, aligned with the term of the Gold Star rig’s contract.

“This marks the first time such an integrated service has been incorporated into the rig’s scope of work and the first instance of this model being contracted by the end client directly through the rig,” elaborated Weatherford.

The second, independent award from Constellation Oil Services enables the U.S. oilfield services player to support a new offshore drilling campaign in Brazil, with a focus on the Búzios field, one of the country’s largest offshore production areas.

The scope encompasses the provision of drilling technology for the Brazilian drilling firm’s Brava Star UDW drillship, under which Weatherford will provide equipment and operate and maintain the system, commencing in the first quarter of 2027 through December 2030.

Saligram highlighted: “These awards reflect Weatherford’s ability to execute complex offshore operations at scale, combining proven technology with strong local delivery and the continued confidence Constellation places in our operational capabilities.

“Across intervention and drilling activities, our solutions are supporting safer operations, improved performance, and high reliability in deepwater environments, backed by dedicated infrastructure and experienced teams in Brazil.”

