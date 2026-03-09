New rig job bolsters Axess’ relationship with Noble

Noble Viking drillship; Source: Noble Corporation
March 9, 2026, by Melisa Cavcic

Norway-headquartered asset integrity management company Axess Group has secured a new drillship assignment, which builds on its existing relationship with the U.S.-based offshore drilling player Noble Corporation in the Southeast Asia (SEA) region.

The Norwegian firm claims to have expanded its affiliation with Noble in Southeast Asia through an asset integrity management (AIM) contract. As a result, Axess Asia will be deploying a multi-skilled rotation team onboard the Noble Viking drillship.

Farhan Hussin, Business Development Manager – Asia at Axess Group, commented: “We are pleased to continue our affiliation with Noble. By leveraging a proven rotational model and established inspection methodology, we will ensure continuity, consistent quality, and minimal disruption to operations.

“Our digitally-enabled AIM solutions will streamline reporting readiness and provide clear inspection data for operational and maintenance planning.”

Axess Group explains that its team will carry out a range of inspection services to support the safe and continuous operation of the rig in the Philippines, Brunei, Papua New Guinea, and Malaysia.

The 2013-built Noble Viking drillship can accommodate 230 people. With a maximum drilling depth of 40,000 feet, the rig can work in water depths of 12,000 feet.

Related Article

The contract is structured around the firm’s total rig integrity management (TRIM) framework, described as an integrated solution that maximises value and uptime by consolidating activities and deploying multi-skilled teams.

This approach is interpreted to lower the carbon footprint and improve cost transparency, by reducing the frequency of mobilisations and minimising personnel on board.

The Norwegian company has a long-standing cooperation with Noble, including an existing long-term contract in Guyana.

