With new MoU, Kongsberg Maritime commits to decarbonization efforts in Indonesia

March 2, 2026, by Nadja Skopljak

Norway-headquartered Kongsberg Maritime has signed a memorandum of understanding (MoU) with Indonesia’s state-owned and largest shipyard, PT PAL Indonesia, to work on advancing energy efficiency and decarbonization across the country’s maritime sector.

(L-R): Louis Soh Hoei Chiang, Head of Kongsberg Maritime Aftermarket Sales for South East Asia and Taiwan, Rut Krüger Giverin, Norwegian Ambassador to Indonesia, and Wiyono Komodjojo, CMO at PT PAL. Source: Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime said that the agreement represents the next phase in its growing commitment to the Indonesian maritime sector, defining a new framework for cooperation on energy‑efficient and decarbonized maritime solutions for Indonesian vessel owners and operators.

The partnership is also said to be in line with the roadmap jointly developed with Indonesia’s Ministry of Transportation during the establishment of Kongsberg Maritime’s local entity.

The signing ceremony took place at PT PAL’s headquarters in Surabaya and was attended by representatives from Kongsberg Maritime, PT PAL, and Rut Krüger Giverin, the Norwegian Ambassador to Indonesia.

“We are very pleased to formalise our collaboration with Kongsberg Maritime through this MoU. As Indonesia accelerates its maritime modernisation and decarbonisation efforts, strong partnerships with global technology leaders are essential,” said Wiyono Komodjojo, Chief Marketing Officer (CMO) at PT PAL.

“PT PAL has long been committed to delivering high‑quality, future‑ready vessels for our national fleet, and this cooperation will support us in integrating advanced energy‑efficient and low‑emission technologies into newbuilds and retrofits alike. Together, we aim to strengthen Indonesia’s maritime capabilities and contribute to a more sustainable industry for the years ahead.”

To remind, in July 2025, Kongsberg Maritime expanded its presence in the country by opening two new offices, in Jakarta and Batam, to provide local sales, service, spare parts, and aftermarket support.

Wenche Andersen, Managing Director, APAC Service Management at Kongsberg Maritime, said: “Today’s signing marks the beginning of a meaningful partnership with PT PAL—one that supports Indonesia’s maritime ambitions and advances our shared goals for energy efficiency and decarbonisation. With our expanded presence in Indonesia and a strong foundation built alongside national authorities, we are committed to enabling long term, sustainable value for shipowners and the wider maritime community.”

