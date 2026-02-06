Back to overview
Kongsberg Maritime to design and equip Transpetro's new methanol-ready tankers

Vessels
February 6, 2026, by Nadja Skopljak

Norway-headquartered Kongsberg Maritime has secured a contract to design and equip four methanol/ethanol-ready handy-size product tankers that will be operated by Brazil’s oil & gas transportation company Petrobras Transporte (Transpetro).

Source: Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime secured the NOK 300 million (about €26.25 million) contract with Consórcio Marenova, a partnership between Ecovix in Rio Grande and MacLaren in Niterói, Brazil, which is building the vessels.

Its scope of work includes the delivery of complete ship design and a wide range of integrated systems, covering propulsion with Promas and controllable pitch propeller, deck machinery, tank gauging systems, and advanced navigation and automation solutions such as K-Bridge, K-Chief, K-Gauge and K-Load.

The vessels will be 150.6 meters long and 23.4 meters wide and will have a design draught of 8.2 meters and a deadweight of approximately 15,600 dwt. The NVC 615 PT designs are part of Kongsberg Maritime’s NVC family of merchant vessel designs.

Ronny Pål Kvalsvik, Vice President Sales – Ship Design at Kongsberg Maritime, said: “This project demonstrates how our NVC design platform and integrated technology can help shipowners meet operational and environmental goals. We are proud to support Transpetro in renewing its fleet with vessels that are ready for the future.”

